مسؤول في "الشاباك" يكشف عن أخطر رجلين في حماس

فلسطين اليوم

كشف مسؤول سابق في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم السبت 26 إبريل 2025، عن أخطر رجلين في حركة حماس وذراعها العسكري منذ تأسيسها.

وقال المسؤول في الشاباك: "لا شك أن أخطر رجلين نقلا حماس نقلات نوعية منذ تأسيسها هما يحيى عياش، مبتكر هندسة الأحزمة والمتفجرات والذي أسس لتطور حماس فيما بعد من ناحية انتاج السلاح".

أما الرجل الثاني وفق المسؤول في "الشاباك"، هو القائد العام لكتائب القسام الشهيد محمد الضيف؛ الذي استطاع بناء جناح حماس العسكري بطريقة مثيرة للإعجاب وبطريقة هجينة ما بين الجيش النظامي ونظام "المليشيات" غير الرسمية، وجعلها كالمخلوقات الإغريقية الأسطورية كلما قطع لها رأس ظهر بدلاً عنه رأسين. على حد تعبيره.

أضاف: "لم يعد يهمني أن أعرف من هو خليفة الضيف، هل هو السنوار الصغير (يقصد محمد السنوار، شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار)، أو قائد لواء غزة عز الدين الحداد، أو العامودي، فحماس قاتلت عامًا كاملًا دون الضيف ولم تتأثر".

"حماس وصلت لمرحلة أنها أصبحت كنظام المصنع الضخم؛ الأجهزة تدور ولا يهم من هو المدير". وفق تصريحه.