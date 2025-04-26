حماس تناقش مع مصر مستجدات مقترح وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

كشف عضو في الوفد المفاوض لحركة حماس، عن أنّ الوفد يزور العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين اليوم السبت 26 إبريل 2025.

وقال المصدر المسؤول في حماس: إنّ المسؤولين المصريين سيُطلعون وفد الحركة على مستجدات مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن "حماس تتعامل بإيجابية مع أيّ مقترح يُفضي إلى اتفاق يوقف الحرب نهائياً، وليس من خلال صفقات جزئية يحقّق الاحتلال الإسرائيلي من خلالها هدفه بتخفيف الضّغط الداخلي، من خلال الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين".

وشدّد المصدر على أن حماس "تطلع شعبنا على نتائج اللقاءات مع الوسطاء فور الانتهاء منها".

وقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، الأسبوع الماضي في كلمة مصورة، إنّ الحركة مستعدة للبدء في مفاوضات الرُّزمة الشاملة بإطلاق جميع المحتجزين لدى الحركة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، مقابل الوقف التام للحرب وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وقدّم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً جديداً يتضمّن هدنة طويلة في قطاع غزة تمتد ما بين خمس وسبع سنوات، وصفقة تبادل تفرج وفقها حركة حماس عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفق ما نقلته هيئة البثّ البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، عن مسؤول فلسطيني كبير مطّلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المسؤول ذاته أنّ المقترح يتضمّن نهاية الحرب وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع المنكوب، مشيراً إلى أنّ حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأيّ كيان فلسطيني يُتفق عليه "على المستويَين الوطني والإقليمي"، وأضاف أنّ هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية أو هيئة إدارية يجرى تشكيلها.

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة في 18 مارس الماضي.

وتسببت الحرب التدميرية التي تشنّها "إسرائيل" على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 117 ألفاً آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصدر: "العربي الجديد".