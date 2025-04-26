طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو، اليوم السبت 26 إبريل 2025، غائماً جزئياً إلى صاف ربيعياً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية الخاصة بطقس فلسطين، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائماً جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.