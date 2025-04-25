‎مروحيات "إسرائيلية" تجلي جنوداً مصابين في رفح

فلسطين اليوم

نفذت مروحيات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، عمليات إجلاء لجنود مصابين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في ظل تصاعد الاشتباكات في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطائرات المروحية قامت بنقل عدد من الجنود الجرحى من القطاع، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن أعداد المصابين أو طبيعة الإصابات.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة ثلاثة جنود، أحدهم بجراح خطيرة، عقب استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع (RPG) أُطلقت نحوهم في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، في مؤشر على شدة المواجهات هناك.