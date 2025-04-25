كاتس يقر بتكبد جيشه خسائر فادحة في غزة

فلسطين اليوم

اعترف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن قوات الاحتلال تواجه “مخاطر كبيرة وتكاليف باهظة” جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في وقت تستمر فيه المعارك العنيفة جنوب القطاع، خصوصًا في محيط مدينة رفح.

وقال كاتس، في تصريح صحفي، إن “آلاف الجنود من الخدمة النظامية والاحتياط يشاركون في العمليات الجارية داخل قطاع غزة”، مشيرًا إلى أن “الخسائر في صفوف قوات الجيش تتزايد، والمخاطر لا تزال كبيرة”، في إقرار ضمني بفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه الميدانية بسرعة.

ودعا كاتس الإسرائيليين إلى “دعم الجيش والدعاء للجنود وسلامتهم”، في تأكيد يعكس حجم التحديات التي تواجه قواته في غزة، رغم مرور أشهر على بدء العدوان.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بمقتل جنديين وإصابة آخرين خلال معارك ضارية قرب رفح، وسط تعتيم رسمي على حجم الخسائر الحقيقي في صفوف الجيش.