الاحتلال يقتحم الخليل ويطلق الغاز السام على مدخل مخيم الفوار

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة أحياء في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين وتوتر الأوضاع في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت أحياء عيصى، والحاووز، ودويربان، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان، خاصة مع عرقلة حركة المرور واحتكاك الجنود بالمارة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين عند مدخل مخيم الفوار جنوب المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى لحظة إعداد الخبر.

ويأتي هذا الاقتحام في ظل تصاعد الاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط مطالبات محلية ودولية بوقف هذه الانتهاكات.