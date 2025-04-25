أبو عبيدة: بطولات مجاهدينا بالميدان معجزة عسكرية

فلسطين اليوم

أكد أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، أن المجاهدين ما يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة.

وشدد أبو عبيدة في تغريدات عبر قناته الرسمية على التيلغرام، أن مجاهدي القسام يتربصون بقوات الاحتلال لإيقاعها في" مقتلة محققة" في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

وقال أبو عبيدة، إن"بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها"

وأضاف أبو عبيدة "مجاهدونا في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة".

وأعلنت " كتائب القسام" ظهر الجمعة عن تمكنها أمس من قنص ٤ جنود وضباط بجيش الاحتلال شمال قطاع غزة وإيقاعهم ما بين قتلى وجرحى.