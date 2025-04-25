15 شهيدا ومصابون في قصف منزلين بخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطنون وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تسعة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون في غارة جوية للاحتلال على منزل لعائلة العمور شرق بلدة الفخاري شرقي خان يونس.

كما استشهد 6 مواطنين من عائلة شراب في قصف الاحتلال منزلهم جنوب خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، وصول 84 شهيدًا بينهم 6 شهداء انتشال، و168 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24.