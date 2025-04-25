شهيد برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

فلسطين اليوم

استشهد فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سالم شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الفتى عبد الخالق جبور استشهد جراء تعرضه لإطلاق نار حي في صدره أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

ونقل الشهيد الفتى جبور إلى أقرب نقطة طبية حيث بذلت الطواقم الطبية جهودًا لإنعاش قلبه ورئتيه، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الفتى جبور، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 130، منذ بداية العام 2025.