فرنسا: أجلينا 115 شخصا من غزة ونجدد رفض التهجير

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إجلاء 115 شخصا من قطاع غزة إلى فرنسا هذا الأسبوع.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "عملية الإجلاء هذه تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فرنسا لمساعدة السكان المدنيين المحاصرين في الصراع".

ولم تحدد السلطات الفرنسية جنسية أو ملف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ولكن من المرجح أنهم مواطنون فرنسيون وعائلاتهم، وربما أشخاص معرضون للخطر.