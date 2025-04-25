84 شهيدًا و168 مصابا بغزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، وصول 84 شهيدًا بينهم 6 شهداء انتشال، و168 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,439 شهيدًا و117,416 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة العدوان منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 2,062 شهيدًا و5,375 مصابا.