212 صحفياً استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 212، منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 212 بعد استشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحهم في دير البلح وسط قطاع غزة.

ودان الإعلامي الحكومي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.