"الغذاء العالمي": مخزوناتنا في غزة نفدت بالكامل

فلسطين اليوم

أكد برنامج الغذاء العالمي، اليوم الجمعة، نفاد مخزوناته بالكامل في قطاع غزة، بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر منذ أكثر من 50 يوما.

وقال "الغذاء العالمي" في بيان له، إن اليوم تم تسليم آخر الإمدادات إلى مطابخ الوجبات الساخنة وهي المصدر الوحيد للغذاء في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، تحذيره من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متسارع ومخيف، في ظل مواصلة الاحتلال فرض حصار خانق، وتعمده إغلاق المعابر بشكل كامل، ومنع دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ 55 يوماً ما أدى إلى اتساع رقعة المجاعة.

وقال الإعلامي الحكومي، إن المجاعة اليوم لم تعد مجرد تهديد، بل أصبحت واقعاً مريراً، إذ سُجلت 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء، وفي وقت يعاني فيه أكثر من 60,000 طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها.