ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن ينجر إلى حرب مع إيران بسبب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مبديا انفتاحه على لقاء قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم جرت يوم 22 أبريل/ نيسان الحالي ونشرت اليوم الجمعة، إن "نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران"، ونفى سعيه لمنع كيان الاحتلال من مهاجمة مواقع إيران النووية، لكنه أشار إلى أنه "لم يجعل الأمر مريحا لهم".

وشدد ترامب على أنه يفضل الاتفاق مع طهران على خوض حرب معها.

وعبر الرئيس الأميركي عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأضاف "أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران دون شن هجوم عليها وآمل ذلك"، وأكد أنه مستعد للقاء السيد خامنئي أو الرئيس مسعود بزشكيان.

إلا أن ترامب لم يستبعد في الوقت نفسه أن تدعم بلاده سلطات الاحتلال في أي صراع عسكري محتمل مع طهران.