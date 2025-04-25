أطباء بلا حدود: 100 مصاب بحروق يوميا في غزة

فلسطين اليوم

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد المصابين بحروق في قطاع غزة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس.

وأكدت أطباء بلا حدود، استقبالها يوميا في عيادتها بمدينة غزة ما يزيد عن 100 مصاب بحروق، موضحة "أجرينا أكثر من ألف عملية جراحية لمصابي الحروق في غزة، 70% منهم أطفال منذ مايو 2024"

وقالت المنظمة الدولية، إن المرضى في غزة يعيشون على كميات غير كافية من الطعام بسبب نقص الغذاء الذي يدخل إلى القطاع مما يعرض تعافيهم للخطر.

وبدعم أميركي، يرتكب جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.