6 غارات أميركية على الحديدة باليمن

فلسطين اليوم

شن الطيران الحربي الأميركي، اليوم الجمعة، عدة غارات على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن الطيران الحربي الأميركي شن عدواناً بـ6 غارات على مديرية باجل بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وفجر أمس الخميس، أصيب عدد من اليمنيين في سلسلة غارات جوية نفذها الطيران الحربي الأميركي على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة.

ومنذ 15 آذار/مارس الماضي، استشهد 217 مدنياً وأصيب 436 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء أكثر من ألف غارة أميركية على اليمن.