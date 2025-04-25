مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في الخليل

فلسطين اليوم

اقتلع مستوطنون متطرفون، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، عدداً من أشتال الزيتون، واعتدوا على ممتلكات المواطنين بمسافر يطا، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتلعوا عدداً من اشتال الزيتون، وخربوا سياج محيط بالأرض تعود ملكيته لعائلة الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.

كما أطلق مستوطنون آخرون، مواشيهم في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في واد الجوايا تعود ملكيتها لعائلة الشواهين، وفي منطقه فاتح سدره أطلق مستوطنون مواشيهم بمحيط منزل فريد الحمامدة، وقاموا باستفزاز العائلة، ونصب أعلام الاحتلال بأراضي المواطنين بالمنطقة.