فلسطين اليوم

توفي حكم كرة القدم الروسي أرتور إكسانوف أثناء مشاركته في إدارة مباراة ضمن بطولة للهواة أقيمت في إقليم كراسنويارسك.

وكان إكسانوف، البالغ من العمر 45 عاما، يدير لقاء في إطار بطولة نظمت بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، على ملعب "سترويتيل" بمدينة أتشينسك.

وأثناء المباراة، شعر الحكم فجأة بتوعك شديد، ثم فقد وعيه وسقط على أرضية الملعب.

ووصلت سيارة الإسعاف بعد نحو خمس دقائق من الحادث، حيث بذل الفريق الطبي جهودا مكثفة لإنعاشه، لكنها لم تنجح، وتوفي الحكم في الملعب.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الوفاة كان نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وترك أرتور إكسانوف خلفه ثلاثة أطفال، وفق ما أكدته المصادر المحلية.

من جانبها، نعت إدارة نادي "ميتالورغ أتشينسك" المحلي الراحل بكلمات مؤثرة، جاء فيها:"ببالغ الحزن ننعى صديقنا العزيز والإنسان الرائع، أرتور رافيلييفيتش إكسانوف. لقد ترك بصمة لا تُنسى في عالم كرة القدم، سواء كلاعب أو كحكم".

وتابعت: "كان شغفه باللعبة وإخلاصه لمهنته مصدر إلهام للكثيرين. لم يكن فقط رياضيا متميزا، بل كان أيضا أبا وزوجا محبا. ستظل ذكراه الطيبة حاضرة في قلوبنا إلى الأبد. نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته وأحبائه".



