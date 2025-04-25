شهيد في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن إثر قصف للاحتلال على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي غزة.

كما أصيب مواطنان بنيران مسيرة للاحتلال في المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة دير البلح، ألقت طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة متفجرة على مجموعة من المزارعين.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد 12 مواطناً في غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.