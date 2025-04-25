12 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية، عن إحصائية عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة 25 إبريل 2025،

وأفادت المصادر الطبية، بأن 12 شخصاً ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.