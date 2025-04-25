الرئيس السيسي: لن نسمح بتهجير أهالي غزة ويجب وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، إن الحرب المستمرة على غزة تدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا في مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"43" لتحرير سيناء: "موقفنا منذ اللحظة الأولى كان واضحاً بضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإنفاذ المساعدات ورفض تهجير الفلسطينيين

وشدد على أن مصر تقف سداً منيعاً أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مطالباً بأن تتم إعادة إعمار غزة الخطة العربية الإسلامية دون أي تهجير لسكان القطاع.

وادعى: "أن التاريخ يشهد أن السلام بين مصر و(إسرائيل) بوساطة أمريكية نموذج يحتذى به لإنهاء الصراعات والنزعات الانتقامية" على حد قوله.

وختم تصريحاته: "السلام العادل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.