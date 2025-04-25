إدارة ترامب ترفع الحصانة عن "أونروا" وستقاضيها أمام "المحاكم الأمريكية

فلسطين اليوم

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، رفع الحصانة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا تعتبرها جزءاً من الأمم المتحدة بما يسمح بمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد جاء هذا الموقف من وزارة العدل الأميركية، التي أبلغت به محكمة أميركية تنظر في قضية خطيرة ضد الأونروا تتهمها بالغطاء عن موظفين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وتطلب تعويضات مالية باهظة.

كما تتهم المحكمة الأمريكية، مسؤولين بالأونروا بغسيل أموال بقيمة مليار دولار لصالح حركة حماس، وفق زعمها.

ومنذ ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية 2017، يعمل الرئيس دونالد ترامب على محاربة "أونروا" ووقف تمويلها، بهدف تصفية قضية "اللاجئين".