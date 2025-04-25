58% من الإسرائيليين لا يثقون في نتنياهو

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي العام "الإسرائيلي، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، أن 58 من الجمهور "الإسرائيلي" لا يثقون على الإطلاق برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو لديهم ثقة قليلة (16%).

كما أشار الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن 36% لديهم ثقة بنتنياهو، و6% آخرين لا يعرفون.

وتتصاعد الاحتجاجات "الداخلية" ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تعنته بإبرام صفقة تبادل أسرى، وإصراره على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، لحسابات شخصية.