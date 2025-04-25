الخارجية الإيرانية تُدين جرائم الاحتلال في غزة ولبنان

فلسطين اليوم

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، بشدة الأعمال العدوانية والإرهابية المستمرة للنظام الصهيوني في غزة ولبنان.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صحفي: "إن استمرار الحصار على غزة ومنع المساعدات والهجمات على مخيمات النازحين جريمة حرب.

ودعت الخارجية، إلى تحرك عالمي حاسم لمحاكمة ومعاقبة قادة النظام الصهيوني بتهمة الإبادة وجرائم الحرب.

وشددت على أن مجلس الأمن الدولي متقاعس إزاء الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.