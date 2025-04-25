"إسرائيل" تُقرر توسيع المنطقة العازلة في غزة وصدور تعليمات لجنود الاحتلال

فلسطين اليوم

ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر توسيع المنطقة العازلة بعد تكرار عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قواته المتوغلة في قطاع غزة.

في السياق، أفادت الصحيفة العبرية، بأن تعليمات صدرت لجنود الاحتلال بتجنب الظهور أمام أو قرب منازل الغزيين خشيةً من أن تكون مفخخة أو هناك قناصة قد يطلقون النار منها.

وفي سياق آخر، قالت إن أكثر من 30 ألف إسرائيلي منهم أكثر من 25 ألف جندي قتلوا منذ عام 1948، بعمليات المقاومة، 849 جنديًا قتلوا منذ حرب غزة.

ومن جهتها، قالت أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "إسرائيل" تغرق في وحل غزة، مطالبة بإبرام صفقة حتى ولو كان الثمن غالياً.

ووفق الإعلام العبرية، فقد أفرز اجتماع "الكابينت الإسرائيلي"، الليلة الماضية، عن جملة أمور لهزيمة حركة حماس، تتضمن احتلال مناطق واسعة في قطاع غزة، و"تطهيرًاً" ممنهجًا لكتائب حماس، وتعبئة واسعة للاحتياط.

بينما دعمت "المؤسسة الأمنية" الخطة مع التأكيد على ضرورة الانتظار حتى موعد لاحق لإتاحة فرصة أخرى للمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين.