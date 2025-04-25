مقتل شابين وإصابة آخر بالرصاص في الداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شابان، وأصيب آخر بجروح خطيرة، ، فجر اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، في جريمة إطلاق نار بمدينة الطيرة في منطقة المثلث داخل أراضي الـ48.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع نيسان الجاري إلى 19 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 78 ضحية، 4 من بينهم برصاص شرطة الاحتلال، و75 ضحية هم من 36 مدينة وقرية، وضحية واحدة من مدينة الخليل (قُتل في الناصرة)، وبين الضحايا 3 نساء وفتيان اثنان.

وفي العام الماضي 2024 قُتل 221 شخصا في جرائم مشابهة، مقارنة بـ222 حالة قتل في عام 2023