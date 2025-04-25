"إسرائيل" تقاطع جنازة "بابا" الفاتيكان

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، إن إسرائيل" لن ترسل قادتها إلى جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وقبل 5 أيام، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما.

وأمضى البابا، البالغ من العمر 88 عاماً، عدة أسابيع في المستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج، وخلال هذه الفترة، أصدر الفاتيكان "تسجيلا صوتياً قصيراً واحداً له يتحدث فيه بتاريخ 6 مارس، إذ كان صوته متقطعاً ومتعباً ويصعب فهمه".

ومؤخرا، تزايدت انتقادات البابا للحرب الإسرائيلية على غزة التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 52 ألفا و201 شهيد، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بالقطاع، وطالب مراراً بوقفها.