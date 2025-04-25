"أونروا": نصف مليون شخص نزحوا في غزة الشهر الماضي والملاجئ بحالة مزرية

فلسطين اليوم

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا خلال الشهر الماضي في غزة، بسبب استئناف الحرب على القطاع.

وقالت "أونروا" في بيان صحفي، إن أوامر التهجير القسري المتكررة لا تترك للفلسطينيين سوى أقل من ثلث مساحة غزة للعيش وهي مساحة مجزأة وغير آمنة.

وأشارت إلى أن الملاجئ المكتظة في غزة بحالة مزرية، ومقدمو الخدمات يكافحون للعمل والموارد المتبقية في طريقها للنضوب.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.