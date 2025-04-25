إحصائية قتلى جنود وضباط الاحتلال في غزة منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، إحصائية القتلى الإسرائيليين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت القناة "7" العبرية: "بعد الإعلان عن مقتل سائق دبابة أمس 849 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة.

وأمس، أعن جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

ووفق جيش الاحتلال، فإن القتيل هو الرقيب أول آساف كافري 26 عامًا، سائق دبابة في الكتيبة 79.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.