غولان: لا نزال ندفع ثمناً باهظاً في غزة

فلسطين اليوم

قال زعيم حزب الديمقراطيين في "إسرائيل" يائير غولان، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، إنهم لا يزالون يدفعون ثمناً باهظاً من الدماء نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وادعى غولان في تصريح صحفي، "أن جيش الاحتلال يتصرف بشجاعة لكن، "إسرائيل" لا تستطيع أن تسمح لنفسها بحرب تستمر إلى الأبد.

وأشار إلى أن المهمة واضحة وهي إعادة المحتجزين، وإنهاء الحرب عبر اتفاق سياسي وأمني إقليمي يطيح بحكم حماس. على حد قوله.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.