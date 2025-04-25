‏توقعات بوصول وفد حماس إلى القاهرة اليوم لبحث مفاوضات وقف "النار"

فلسطين اليوم

من المتوقع أن يتوجه وفد من حركة حماس، اليوم الجمعة 25 إبريل 2025، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفداً من حماس برئاسة د. خليل الحية يصل القاهرة اليوم لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ورجحت مصادر مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أن يعرض الوسطاء مقترحاً جديداً نهاية الأسبوع الحالي على حركة حماس و"إسرائيل"، قائلين إنه يلبي بـ"توازن" مطالب الطرفين.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، أوضحت المصادر أن المقترح الجديد أعدته مصر بالتشاور والتنسيق مع قطر والإدارة الأميركية، لافتة إلى أنه "نتيجة اتصالات ومباحثات أولية حول أفكار جديدة"، ويهدف للتوصل إلى "اتفاق شامل" ينهي الحرب، ويؤسس لهدنة طويلة الأمد، قد تمتد من 5 إلى 7 سنوات، مع توفير ضمانات من أطراف إقليمية ودولية، تكفل تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

ويتضمن المقترح الجديد تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة، تتألف من (15 شخصية)، شخصيات كفاءات تكنوقراط مستقلة غير منتمية لأيٍ من الفصائل، وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة الشؤون اليومية للقطاع على مختلف المستويات الإدارية والخدمية، بما يضمن الحيادية وتحقيق الاستقرار الداخلي ومتابعة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعمار غزة.