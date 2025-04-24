كتائب المجاهدين تزف أحد قادتها شهيداً

فلسطين اليوم

زفت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الخميس 24-4-2025، أحد قادتها العسكريين شهيداً خلال قصف منزله مع عائلته.

وقالت كتائب المجاهدين في تصريح لها: "ننعى الشهيد القائد المجاهد/ عماد البابا "أبو أشرف" القيادي في جهاز الاستخبارات العسكرية، والذي ارتقى نتيجة استهدافه بقصف من العدو الصهيوني هو وأفراد من عائلته".

وأضافت: "نزف شهيدنا المجاهد اليوم لينضم الى قافلة شهداء كتائب المجاهدين وشهداء شعبنا نؤكد أن دماء الشهداء وعظيم التضحيات لن تزيدنا إلا إصراراً على التمسك بطريق المقاومة حتى كنس الاحتلال الصهيوني عن كل أرضنا وتحطيم جيشه النازي".

وأكدت كتائب المجاهدين أن فاتورة الحساب ستظل مفتوحة مع العدو الصهيوني الفاشي لنقتص منه وندفعه أثمان كل جرائمه الجبانة بحول الله.