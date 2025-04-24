بنك "إسرائيل" يرفض طلباً بإلغاء الورقة النقدية فئة 200 شيكل

فلسطين اليوم

رفض بنك "إسرائيل"، اليوم الخميس 24-4-2025، دعوة وزير الخارجية جدعون ساعر بإلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل.

وذكرت مصادر عبرية: "بنك "إسرائيل" يرفض دعوة وزير الخارجية جدعون ساعر بإلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساع دعا محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 شيكل.

وأوضح ساعر: "هذه خطوة قد تقوض اقتصاد حماس بشكل كبير". على حد قوله.