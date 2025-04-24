فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 24-4-2025، عن تفاصيل جديدة حول المعارك الضارية التي دارت اليوم بين المقاومة وجيش الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع,

وقالت مواقع إسرائيلية: "الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية". بحسب قولها.

وأضافت المواقع الإسرائيلية: "سلاح الجو يكثف قصفه على شمال غزة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين". على حد قولها.