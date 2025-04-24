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بالفيديو كشف تفاصيل جديدة حول معارك بيت حانون
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 24-4-2025، عن تفاصيل جديدة حول المعارك الضارية التي دارت اليوم بين المقاومة وجيش الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع,
وقالت مواقع إسرائيلية: "الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية". بحسب قولها.
وأضافت المواقع الإسرائيلية: "سلاح الجو يكثف قصفه على شمال غزة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين". على حد قولها.