فلسطين اليوم

اعتصم، اليوم الخميس 24-4-2025، العشرات من المواطنين المصريين العالقين بقطاع غزة للمطالبة بالتدخل لإعادتهم لبلادهم.

وخلال عدة وقفات في ثلاث مناطق وهي: أمام مستشفى ناصر بخانيونس، وأمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وأمام مستشفى المعمداني بغزة، حيث طالب المواطنون المصريون، مصر الشقيقة بالعمل على فتح معبر رفح لخروجهم وعودتهم لهناك.

ورفع المعتصمون شعارات مثل: "إلحقي أولادك يا مصر" و"إحنا بنموت يا ريس" و"المصريون العالقون بغزة يناشدون الحكومة المصرية بإجلائهم".

جدير ذكره أنه يأتي ذلك في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 18 شهراً والتي أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح.













