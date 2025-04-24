فلسطين اليوم

أطلقت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الخميس 24-4-2025، النار على شاب أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور جنوب طولكرم بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة عند دوار كفر صور، وأطلقت النار باتجاه سائقها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته".

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب.

وأشارت إلى أنه جرى اختطاف الشاب ونقله إلى جهة مجهولة، دون أن تتنسى معرفة هويته أو مصيره.