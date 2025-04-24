مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 7 آخرين بمعارك ضارية شمال غزة

فلسطين اليوم

اعترفت مصادر عبرية، اليوم الخميس 24-4-2025، بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين بمعارك ضارية مع جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا العبري: "حدث أمني صعب - قتيل و7 من المصابين بعد إطلاق قذيفة مضادة وعملية قنص في قطاع غزة". وفق قوله.

وكانت قالت مصادر عبرية سابقاً: حدث أمني صعب لقوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة التفاصيل لاحقًا".

من جانبه قال الصحفي، ألموغ بوكير: "قتال عنيف يدور حاليًا في شمال قطاع غزة". بحسب قوله.

وأضاف: "على خلفية الانفجارات الشديدة وحركة الطائرات الحربية، تم إبلاغ سكان الغلاف بأن جميع أصوات إطلاق النار والانفجارات التي سُمعت في الدقائق الأخيرة شمال الغلاف مصدرها استمرار القتال داخل أراضي القطاع". وفق قوله.