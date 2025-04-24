بلدية غزة: الاحتلال دمر 85% من آلياتنا بفعل القصف

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، اليوم الخميس 24-4-2025، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية بسبب القصف المتكرر على قطاع غزة.

وقال النبيه في تصريحات له: "هذا التدمير أثر بشكل كبير على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك أثر بشكل بالغ في جمع وترحيل النفايات".

وأضاف: ""إن هناك تراكم لأكثر من 175 ألف طن من النفايات المتراكمة، وهناك فتح للشوارع مغلقة بسبب القصف الإسرائيلي".

وارتقى 11 مواطنا بينهم شقيقان، اليوم الخميس 24 لأبريل 2025، فيما أصيب آخرون في قصف استهدف مركز شرطة جباليا البلد شمال قطاع غزة.