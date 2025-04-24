إسبانيا تفسخ عقداً لشراء السلاح من "إسرائيل"

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الخميس 24-4-2025، أن إسبانيا قررت فسخ عقد لشراء الأسلحة من "إسرائيل".

وقالت مصادر لقناة الجزيرة: إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي".

ومن جانبها، قالت الحكومة الإسبانية: لن نمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة"، مبينةً أنها "تدرس بشكل قانوني تداعيات محتملة لفسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية".

وأضافت الحكومة الإسبانية: "لم نشتر أو نبيع أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 ولن نفعل ذلك مستقبلا".

وتابعت: أي صفقات أسلحة مع شركات إسرائيلية تعود لما قبل 7 أكتوبر لن تنفذ، مبينةً بقولها: "ملتزمون بالقضية الفلسطينية وبالسلام في الشرق الأوسط".