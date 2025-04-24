الدفاع المدني: توقف خدماتنا بغزة وارد جداً مع نقص المعدات

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، اليوم الخميس 24-4-2025، أن الاحتلال استهدف الجرافات التي دخلت القطاع في فترة التهدئة.

وقال بصل في تصريحات صحفية: نجد صعوبة في انتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات".

وحذر بقوله: "توقف خدماتنا وارد جدا مع استمرار الاحتلال في إغلاق معابر القطاع".

وأضاف بصل: "نعمل على تقليص مهامنا بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع".

وتابع: "آلاف الفلسطينيين استشهدوا بسبب عدم قدرتنا على الوصول إليهم، مبيناً أنه "نعول على المنظمات الإنسانية لمساعدتنا، والأوضاع في قطاع غزة تزداد تعقيدا".

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن "الحصار مستمر والاحتلال يمارس ضغوطا على المنظمات الإنسانية الدولية".