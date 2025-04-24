4 إصابات باقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة

فلسطين اليوم

أصيب 4 مواطنين، اليوم الخميس 24-4-2025، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد أحمد: "بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما)، برصاص الاحتلال في الركبة، وأخرى لشاب (21 عاما) في القدم، ونقلتهما إلى المستشفى، فيما أصيب طفلان بكسور خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهما".

وكانت قوات اسرائيلية خاصة اقتحمت حارة الحشاشين داخل مخيم بلاطة وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال المزيد من التعزيزات.