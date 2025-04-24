الصحة: خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس 24 أبريل 2025، خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة .

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن المستشفى تعرض لاضرار كبيرة بعد استهدافه قبل يومين .

وبينت الوزارة، أن 37 مستشفى خرجت عن الخدمة الصحية بعد توقف خدمات مستشفى الدرة .

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، قسم العناية المركّزة في مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن القصف المدفعي طال كذلك ألواح الطاقة الشمسية؛ المصدر الوحيد للكهرباء في المستشفى، في ظل توقف مولدات الكهرباء نتيجة نفاد الوقود.

ويأتي ذلك في وقت تمعن فيه إسرائيل باستهداف المرافق الحيوية التي تقدم خدمات إنسانية لفلسطينيي قطاع غزة، الذين يعيشون إبادة جماعية متواصلة ترتكبها إسرائيل منذ 19 شهرا.