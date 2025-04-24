50 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية غزة اليوم الخميس 24 أبريل 2025، وصول مستشفيات قطاع غزة 50 شهيدا (منهم 2 شهيد إنتشال)، و 152 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 51,355 شهيدا و 117,248 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (1,978 شهيدا ، 5,207 اصابة).