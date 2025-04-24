بالفيديو بينهم سيدتان: وصول 12 أسير مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى

فلسطين اليوم

وصل صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025، 12 أسير بينهم سيدتان مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت مراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بوصول 12 أسير بينهم سيدتان مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، جرى الإفراج عنهم بر حاجز كوسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

ووصل الأسرى في سيارات الصليب الأحمر في أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وفيما يلي أسماء الأسرى المفرج عنهم من سجن "سدي تيمان"

الاسير المحرر/ يوسف اكرم يوسف معروف/ العمر 42عام سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/ ابراهيم محمد ديب عبد الدايم / العمر 55عام سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/ اسامة عبد الشافي عبد المحسن حمودة/ العمر33عام سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/ سيد يوسف شعبان حمودة / العمر42 عام سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/ خليل مسعد كمال الشنباري/ العمر38عام سكان بيت حانون

الاسير المحرر/ محمد فضل ابراهيم نعيم / العمر 45عام سكان بيت حانون

الاسير المحرر/ عبد الرحمن عيد محمد حمد/ العمر 21عام سكان بيت حانون

الاسير المحرر/ طارق عبد الرؤوف عبد القادر العامودي / العمر46عام سكان /بيت لاهيا

الاسير المحرر مازن ابراهيم خميس ابو زر/ العمر51عام سكان بيت لاهيا

الاسير المحرر/ محمد كمال جودت الرضيع/ العمر 41عام سكان بيت لاهيا

الاسيرة المحررة / رانية علي احمد النجار/ العمر 43عام سكان خانونس

الاسيرة المحررة / فايزة سليمان سالم ابو عمرة / العمر 46عام سكان دير البلح













