د. الدقران: "إسرائيل" قتلت 17 ألف طفل منذ بداية حرب الإبادة

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى د. خليل الدقران اليوم الخميس 24 أبريل 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17 ألف طفل في عملية إبادته لقطاع غزة.

وأوضح د. الدقران، أن الاحتلال يُحارب بشكل مباشر المنظومة الطبية، حيث تعاني المستشفى من نقص حاد بالمعدات والإمكانيات التي باتت تهدد حياة الجرحى والمرضى.

وتستهدف إسرائيل بشكل مباشر الأطفال والنساء، في خيامهم ومنازلهم، فيما يشدد من حصاره الخانق على القطاع ويمنع إدخال المساعدات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية.