ما حكاية "المُسيرة" التي أخرَت نتنياهو عن احتفال بـ"تل أبيب" ؟

فلسطين اليوم

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس 24 أبريل 2025، أن موكب بنيامين نتنياهو تأخر لفترة وجيزة، وذلك قبيل مشاركته في مراسم إحياء ذكرى المحرقة، إثر إنذار أمني طارئ.

وأوضح المكتب، أن التأخير جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية، بعد الاشتباه بوجود حوامة مُسيّرة مجهولة الهوية في محيط موقع المراسم. وأضاف أنه “بعد التحقق من أن لا خطر قائم، استأنف الموكب سيره نحو مكان الحدث دون أي تغيير في الجدول الزمني للمراسم”.

وتابع البيان أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في مصدر الحوامة والجهة التي تقف وراء تشغيلها، وسط تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الفعالية.