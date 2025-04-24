اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 24 أبريل 2025، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين خلال حملة مداهمات واسعة في مدن الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف مراد سلهب (24 عاما) من منطقة شارع الصف بمدينة بيت لحم، ومحمد جمعة زعول (18عاما) من قرية حوسان غربا، كما فتشت عددا من المنازل في القرية وعاثت فيها خرابا.

كما اقتحمت القوات معظم أنحاء المحافظة: بلدة تقوع، مدينتي بيت جالا، وبيت ساحور، ومناطق جبل الموالح، ورخمه، ورفيدا، وهندازه شرقا.

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس مواطنين اثنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوة احتلالية اقتحمت أحياء عدة من المدينة وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين حسن الزاغة من حي المعاجين، وعبد الله العكر من شارع عصيرة.