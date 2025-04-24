سلسلة غارات أمريكية تستهدف الحديدة باليمن

فلسطين اليوم

شن الطيران الحربي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مدينة الحديدة غرب اليمن، في تصعيد جديد ضمن الحملة العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الغارات الأمريكية استهدفت مديرية التحيتا في الحديدة، بينما استهدفت غارات أخرى فجر اليوم مطار مدينة الحديدة بأربع ضربات جوية. كما شن الطيران الأمريكي غارات استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تواصل حملتها العسكرية في اليمن، متوعدة بمواصلة الضربات الجوية في حال استمرت الاستهدافات المرتبطة بحركة الملاحة البحرية التابعة لـ “إسرائيل” في البحر الأحمر.

وفي الوقت ذاته، ردت القوات المسلحة اليمنية على الغارات الأمريكية بهجمات مستهدفة مواقع داخل “إسرائيل” وسفنًا في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى هناك، في إطار ردها على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي.