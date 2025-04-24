فلسطين اليوم

غزة – استشهد مواطنان وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال شنت غارة عنيفة استهدفت تجمعًا للمواطنين في أحد أحياء المدينة، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المدنيين، بعضهم بجروح خطيرة.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدًا، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي طالت مناطق متفرقة من القطاع، في تصعيد جديد يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.