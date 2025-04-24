الاحتلال يشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية بمحيط نابلس

فلسطين اليوم

نابلس – شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وإعاقة حركة المواطنين.

وأفاد مراسل صحافي بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة حواجز رئيسية من بينها حواجز عورتا والمربعة جنوب المدينة، ودير شرف وصرة غربًا، واحتجزت عددًا من المواطنين ودققت في هوياتهم، كما فتشت مركباتهم بشكل دقيق.

ويُشار إلى أن مدينة نابلس ومحيطها تشهد بشكل متكرر تشديدات وإغلاقات مفاجئة على الحواجز العسكرية، ما يعرقل تنقل المواطنين بين المدن والقرى المجاورة، ويؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وأعمالهم.